Pris au piège, Daech décapite 40 civils désarmés à Al-Bab

Selon la chaîne de télévision libanaise Al Mayadeen, les terroristes du groupe extrémiste Daech ont pris en otage 40 civils d'Al-Bab et les ont ensuite décapités.

​

Plus tôt dans la journée, une source militaire a déclaré à Sputnik que les forces gouvernementales syriennes avaient coupé la retraite de la ville d'Al-Bab pour des combattants du groupe terroriste Daech.

© AFP 2016 GEORGE OURFALIAN L'armée syrienne élimine plus de 650 terroristes lors de la libération de Tadef

Ayant repoussé les terroristes de la localité d'Abou-Taltal, les militaires syriens poursuivent leur offensive contre Al-Bab occupée par les terroristes depuis trois ans.

Dans les parties nord et ouest, la ville d'Al-Bab est bloquée par des groupes armés de l'opposition syrienne soutenus par des véhicules blindés et l'artillerie turcs.

Également, ce samedi, l'armée syrienne, appuyée par l'aviation russe, a libéré la localité de Tadef, qui se trouve à moins d'un kilomètre d'Al-Bab. Lors de l'opération de libération, les forces syriennes ont éliminé plus de 650 terroristes et détruit leurs équipements, y compris des blindés, selon le ministère russe de la Défense.

Après avoir libéré Tedef, l'armée syrienne a convenu avec la Turquie d'une ligne de démarcation avec les combattants de l'Armée syrienne libre (opposition syrienne) appuyés par Ankara.

En outre, la route entre les villes de Raqqa et d'Al-Bab a été entièrement reprise sous le contrôle des troupes gouvernementales. Par cette route, les groupes de Daech étaient régulièrement approvisionnés en armes.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »