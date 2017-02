Un laboratoire nucléaire US échoue une inspection de sécurité

Des inspecteurs américains ont qualifié d'insatisfaisant le niveau de sécurité du Laboratoire national de Los Alamos (Nouveau-Mexique, sud des États-Unis) chargé de recherches nucléaires, relate la chaîne ABC.

La chaîne souligne que le Bureau de sécurité des installations nucléaires de défense (Defense Nuclear Facilities Safety Board — DNFSB), un organe indépendant qui fait rapport au président américain et au secrétaire à l'Énergie, a détecté 24 violations de consignes de sécurité suite à une inspection du niveau de sécurité du laboratoire. Les détails du rapport du Bureau n'ont pas été dévoilés.

Les violations détectées ne sont pas graves en elles-mêmes, mais selon un journal local, le Santa Fe New Mexican, elles sont suffisantes pour placer le laboratoire dans la catégorie « rouge », qui signifie que l'état de l'installation nucléaire est insatisfaisant. Selon Kevin Roark, représentant du laboratoire, des mesures nécessaires visant à augmenter le niveau de sécurité ont déjà été prises.

Le Laboratoire de Los Alamos est le seul des16 laboratoires nucléaires contrôlés par le Département américain de l'Énergie à avoir été placé dans la catégorie « rouge » deux laboratoires ont été classés dans la catégorie « jaune », qui signifie que le niveau de sécurité y est normal mais doit être augmenté et les 13 autres ont été placés dans la catégorie « verte » et ont été reconnus sûrs.

En 2014, les inspecteurs américains ont imputé plus de 30 infractions au Laboratoire national de Los Alamos ainsi qu'au Waste Isolation Pilot Plant (centre de stockage de déchets radioactifs militaires et issus de la recherche, installé dans la commune de Carlsbad dans le sud-est du Nouveau-Mexique).

