Interpellation au Panama des fondateurs de Mossack Fonseca

Selon la procureure générale du Panama Kenia Porcell, le cabinet est soupçonné d'être « une organisation criminelle qui se chargeait de cacher des actifs et des sommes d'argent à l'origine douteuse ». La décision de placer les associés en détention provisoire a été prise pour les empêcher de fuir le pays.

Des perquisitions ont été menées au bureau de MossackFonseca et au domicile des associés. Le parquet a annoncé que Mossack Fonseca avait ouvert au Brésil des sociétés à responsabilité limitée impliquées dans le scandale des Panama papers et du géant énergétique brésilien Petrobras. Toutes les accusations ont été réfutées par les associés.

Le scandale de corruption Petrobras a éclaté en 2014, alors qu'on a appris que plusieurs fonctionnaires signaient des contrats et touchaient 3 % de commission. Par la suite, ces sommes d'argent étaient utilisées pour payer des pots-de-vin à des responsables et des hommes politiques. Selon les autorités brésiliennes, les auteurs de la combine en ont retiré 3,8 milliards de dollars.

Odebrecht, le géant BTP sud-américain, était un des principaux sous-traitants de Petrobras. En juin 2016, le président du groupe, Marcelo Odebrecht, a été condamné à plus de 19 ans de prison pour corruption dans le scandale Petrobras.

© REUTERS/ David Gray Panama Papers: la CIA aurait utilisé les services de Mossack Fonseca

Auparavant, en avril 2016, le Sueddeutsche Zeitung allemand a publié des documents qui auraient été issus du cabinet panaméen Mossack Fonseca, révélant l'existence des avoirs de plus d'une centaine de personnalités en vue dans des paradis fiscaux. L'authenticité du « dossier panaméen » n'a pas été confirmée officiellement, tout comme pour Mossack Fonseca.

