Théâtre de l'absurde: la CIA récompense le prince saoudien pour la lutte antiterroriste

© AFP 2016 Stephane de Sakutin La Légion d'honneur pour les atrocités saoudiennes?

Le prince héritier saoudien Mohammed bin Nayef, également vice-premier ministre et ministre saoudien de l'Intérieur s'est vu remettre la médaille de George Tenet des mains du directeur de l'Agence centrale de renseignement américaine (CIA), Mike Pompeo, qui est arrivé à Riyad vendredi.

Nommé en l'honneur de l'ancien directeur du service secret américain George Tenet, le prix récompense les efforts du renseignement saoudien contre le terrorisme et la contribution du Royaume à la paix et à la sécurité mondiale.

George Tenet a occupé le poste de directeur de la CIA de juillet 1997 à juillet 2004. En 2015, un rapport de la CIA contenant une vive critique de M. Tenet, auquel il était reproché d'avoir échoué à contrecarrer les plans d'Oussama ben Laden malgré des années d'avertissements et de menaces d'al-Qaïda, a été déclassifié. Ces accusations le rendent directement responsable des attentats du 11 septembre.

« Le Royaume cherche à combattre le terrorisme en raison de sa conviction que le terrorisme n'a pas d'identité et n'a pas de religion. Les terroristes commettent ces actes sur la base de leurs idéologies déviantes et de leurs mauvaises pensées », rapporte le site Arab News, citant les propos de bin Nayef.

Le prince Bin Nayef a souligné le fait que le Royaume avait réussi à prévenir plusieurs attaques terroristes, y compris contre des pays alliés, et a qualifié les relations américano-saoudiennes de « fortes et historiques », soulignant que rien ne perturberait ces liens.

« La lutte contre le terrorisme exige une coopération internationale conjointe à tous les niveaux : financier, intellectuel, militaire et via les médias. Cela devrait être coordonné et effectué conformément aux conventions et aux lois des Nations unies, en particulier au principe de l'égalité souveraine », a ajouté le prince.

CIA pays homage to the Saudi Prince Muhammad Bin Nayef for "excelent anti-terrorist work" pic.twitter.com/19KD2QHL4r — Harun Elbinawi (@ELBINAWI) February 12, 2017

Le geste américain a suscité la perplexité des utilisateurs des réseaux sociaux qui l’ont qualifié d’ironique, tenant compte de la réputation controversée de Ryad.

Donner à un prince saoudien une médaille pour la lutte antiterroriste c'est comme donner à McDonald's une médaille pour la lutte contre l'obésité.

@Ibrahimhalawi Giving a Saudi prince a medal for combating terrorism is the equivalent of giving McDonald's a medal for combating obesity — Ali (@LoyaltyIsFirst) February 11, 2017

La pire blague jamais faite : la CIA honore le prince saoudien pour ses efforts antiterroristes.

The worst joke ever: CIA honors #Saudi Crown Prince for efforts against terrorism: https://t.co/dGhNTradzG #terrorism — Pouya Alimagham (@iPouya) February 11, 2017

Les meilleurs amis de la terreur: la même équipe CIA-Arabie saoudite qui a engendré les moudjahidines afghans et qui a formé Osama ben Laden d'Al-Qaïda.

Terror BFFs: Same CIA-Saudi tag team that spawned the Afghan Mujahideen & trained Al Qaeda's Osama bin Laden: https://t.co/PCTTpwz0td — Sharmine Narwani (@snarwani) February 11, 2017

Le prince héritier saoudien après avoir reçu la médaille de la CIA : « L'Arabie saoudite a déjoué de nombreux complots terroristes, y compris certains ciblant d'autres pays alliés ».

Saudi crown prince after receiving CIA medal: "Saudi Arabia thwarted many terror plots, including some targeting other friendly countries." pic.twitter.com/FyseGClnMP — Rana H. (@RanaHarbi) February 10, 2017

Rappelons que 15 des 19 suspects qui auraient détourné les avions le 11 septembre étaient d'origine saoudienne, selon les données de la CIA. En 2015, l'un des terroristes présumés, Zacarias Moussaoui, a affirmé que plusieurs membres de la famille royale saoudienne figuraient sur la liste des donateurs d'Al Qaïda dans la base de données sur laquelle il travaillait sous les ordres d'Oussama Ben Laden.

© AFP 2016 STEPHANE DE SAKUTIN On vous raconte comment la France et l'Arabie saoudite ont lutté contre le terrorisme

En septembre 2016, les législateurs américains ont adopté la « Loi contre les sponsors du terrorisme ». Conformément à cette dernière, beaucoup de familles de victimes des attentats du 11 septembre ont intenté un procès contre l'Arabie saoudite.

À son tour, WikiLeaks a révélé que « les donateurs de l'Arabie saoudite constituent la source la plus importante de financement pour les groupes terroristes sunnites à travers le monde ».

« L'Arabie saoudite reste une base de soutien financier essentiel pour Al-Qaïda, les talibans et d'autres groupes terroristes », a raconté la source de WikiLeaks.

Wikileaks a également publié un courriel d'Hillary Clinton en octobre 2014, dans lequel Mme Clinton écrivait que Riyad était derrière le financement de l'organisation terroriste État islamique (EI):

« Alors que cette opération militaire/paramilitaire progresse, nous devons utiliser nos canaux diplomatiques et moyens de renseignement traditionnels pour exercer une pression sur les gouvernements du Qatar et de l'Arabie saoudite qui fournissent un soutien financier et logistique clandestin à l'EI et à d'autres groupes sunnites radicaux dans la région. »

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».