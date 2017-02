Les troupes syriennes appuyées par l’aviation russe ne sont plus qu’à 20 km de Palmyre

Moins de 20 km séparent désormais les troupes syriennes de Palmyre, joyau du désert syrien entre les mains de Daech depuis le mois de décembre.

« Depuis le 7 février, les détachements de l'armée syrienne ont repris à Daech un territoire de 22 km2. Les agglomérations d'El Kuleybe et de Kirkouk ainsi que les hauteurs stratégiques environnantes ont été libérées », a annoncé dans un communiqué diffusé ce lundi le ministère russe de la Défense.

Selon le document, les forces fidèles à Bachar el-Assad ont détruit plus de 180 sites terroristes, y compris 60 points d'appui, 15 dépôts d'armes et 43 véhicules blindés, ainsi que des jeep dotées de mitrailleuses. Plus de 200 terroristes ont été éliminés.

En huit jours, l'aviation russe a réalisé plus de 90 sorties de combat dans cette direction, a-t-on indiqué au ministère.

Nouvelles barbaries de Daech filmées par un drone russe à Palmyre (vidéo)

Au total, 805 km2 de territoire ont été libérés de Daech dans la province de Homs.

Les troupes fidèles au président Bachar al-Assad redoublent actuellement d'efforts contre Daech, en particulier dans la province de Damas et près de Palmyre. Elles délogent progressivement les djihadistes du champ pétrolier de Hayyan à l'ouest de la célèbre cité antique, reprise par Daech en décembre.

