Tir de missile nord-coréen: grossier mépris des résolutions de l’Onu, selon Moscou

Moscou se dit sérieusement préoccupé par un nouveau test de missile effectué le 12 février par la Corée du Nord, apprend-on ce lundi du ministère russe des Affaires étrangères.

« Nous considérons le tir de missile nord-coréen réalisé le 12 février comme un énième mépris des normes fixées par les résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu. Il est impossible que cela ne suscite pas de préoccupation », a-t-on fait savoir au ministère.

Le tir d'un missile balistique depuis la base aérienne de la province de Pyongan du Nord (nord-ouest) a eu lieu à 07h55 ce dimanche 12 février (23h55 samedi, heure de Paris). Selon les militaires sud-coréens, le missile a parcouru environ 500 km avant de tomber en mer du Japon.

© REUTERS/ KCNA La Corée du Nord tire un missile balistique

Le type du missile reste inconnu. Les spécialistes tentent de déterminer s'il s'agit d'un missile à courte ou à moyenne portée.

Le gouvernement du Japon a envoyé une protestation à la Corée du Nord à ce propos. L'administration des États-Unis étudie toutes les réponses possibles aux actions de Pyongyang. Suite à la démarche, la Corée du Sud a annoncé qu'elle envisageait la possibilité de tirer des missiles balistiques en réponse au tir de missile. Le Conseil de sécurité de l'Onu se réunira ce lundi 22H00 GMT à la demande des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »