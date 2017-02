Images en direct depuis le lieu de l'effondrement du barrage aux USA

On peut voir sur YouTube l'eau du lac passer par-dessus le barrage le plus haut des Etats-Unis. Les routes et les bâtiments situés à proximité du barrage sont déjà inondés.

Le risque d'effondrement de l'édifice est apparu à cause d'un trou dans le déversoir principal du barrage alors que le déversoir d'urgence est endommagé par la corrosion. Les autorités de l'Etat de Californie ont ordonné l'évacuation en recommandant à presque 190 000 personnes de quitter leurs domiciles.

Les spécialistes russes ont proposé leur aide aux Etats-Unis.

