Guivi, le héros des insurgés du Donbass, immortalisé en Serbie

Des peintres serbes, marqués par l'assassinat du commandant du bataillon Somali de la république autoproclamée de Donetsk, Mikhaïl Tolstykh, connu sous le pseudonyme de Guivi, ont créé son portrait sous la forme d'un immense graffiti, à Novi Sad.

© Sputnik. Mikhail Voskresensky Une figure de l'insurrection du Donbass tuée dans un attentat

« Guivi a été tué récemment, et ce graffiti est un signe de la solidarité serbe. Nous voulons attirer l'attention de l'opinion publique sur le fait que les braves ne meurent jamais », a déclaré Aleksandar Đurđev, chef de l'organisation patriotique Srpska liga.

Le portrait, qui fait 6 mètres de largeur par 3 de hauteur, a été réalisé par les organisations patriotiques Srpska liga et SNP 1389. Ils avaient déjà peint à Belgrade le portrait d'un autre combattant du Donetsk, Arsen Pavlov, connu sous le nom de Motorola, tué en octobre dernier.

Guivi a été assassiné le 8 février dans le QG de son bataillon, dans la ville de Makeïevka (région de Donetsk, Est de l'Ukraine) lors d'une attaque au lance-flammes. Les autorités de Donetsk supposent que l'assassinat a été organisé par les services secrets ukrainiens.

