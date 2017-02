Le Kremlin espère voir Palmyre bientôt libérée des barbares

Le Kremlin espère que les monuments historiques de Palmyre seront tôt ou tard libérés des terroristes barbares, a déclaré le porte-parole du président russe Dmitri Peskov.

« Malheureusement, les terroristes-barbares poursuivent la destruction des monuments de la civilisation humaine, ce qui est regrettable. Et nous espérons que tôt ou tard ces sites historiques seront libérés de… — on ne peut même pas les qualifier de "gens", mais — justement de ces barbares », a déclaré M. Peskov ce lundi.

Néanmoins, le porte-parole du Kremlin a refusé de lever le voile de mystère sur les intentions de l'aviation russe d'intensifier les opérations militaires dans la région.

© Sputnik. Михаил Воскресенский Nouvelles barbaries de Daech filmées par un drone russe à Palmyre (vidéo)

« Je ne peux pas vous informer sur les questions de tactique et de stratégie des opérations (russes, ndlr.) en Syrie », a conclu Dmitri Peskov.

Tôt lundi, le ministère russe de la Défense a publié une vidéo enregistrant d'importantes destructions subies par « la perle du désert » depuis sa reprise par Daech.

Comme en témoigne une séquence dévoilée, après une nouvelle attaque de Daech, la partie centrale du Théâtre romain, l'un des plus célèbres monuments de Palmyre, est tombée en ruines. La colonnade du Tétrapyle, édifié vers 270 ap. J.-C, a elle aussi été rayée.

Ces images sont d'autant plus effrayantes que le groupe terroriste ne compte pas mettre un terme à ses actes de barbaries. De toute évidence, les terroristes envisagent de faire exploser d'autres trésors de la cité antique. Les drones russes ont constaté une forte mobilisation des camions appartenant aux djihadistes près de Palmyre.

© AFP 2016 JOSEPH EID Les chercheurs russes créent un modèle de Palmyre en 3D

L'armée syrienne, qui mène son offensive contre Daech dans la région de Plamyre, est parvenue à s'approcher encore davantage de la « perle du desert ». L'aviation russe lui prête main forte. Selon le ministère russe de la Défense, moins de 20 km séparent désormais les troupes syriennes de Palmyre, joyau du désert syrien entre les mains de Daech depuis le mois de décembre.

Afin de restaurer à l'avenir et de mieux étudier le patrimoine culturel de cette ville syrienne, les scientifiques russes créent un modèle en 3D de la Palmyre. La Russie est actuellement le seul pays à disposer de photos et vidéos en haute résolution représentant les sites de Palmyre tels qu'ils étaient en septembre 2016.

Les ruines de Palmyre, située dans la province de Homs, figurent parmi les six sites syriens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Cette riche cité a été un centre de la civilisation antique.

