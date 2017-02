Un Conseil de district d’Istanbul faisait de la propagande djihadiste auprès des enfants

© AP Photo/ Murad Sezer Un Britannique expulsé de Turquie pour "propagande terroriste"

Les images qui prouvent qu'à l'intérieur de «La Maison des connaissances» au sein du conseil de district du quartier stambouliote de Sancaktepe, des messages relevant de la propagande terroriste étaient affichés sur les murs du bâtiment, ont été rendues publiques, selon Evrensel

En outre, on apprend qu'à l'intérieur du bâtiment de la « Maison des connaissances », les murs des salles de classes étaient couvertes d'affiches faisant la promotion du djihad, avec des slogans tels que « Qu'est-ce qu'on connait sur le djihad ? », ainsi que des articles mentionnant des phrases telles que « Les valeurs de février : le djihad ».

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "AKP'li Sancaktepe Belediyesi, kendilerine emanet edilen çocukları 'cihad'a teşvik ediyor. pic.twitter.com/dBbyUuWCtX — WaterLuDA (@WaterLuda) 12 février 2017

Sancaktepe Belediyesi Bilgi Evi’nin duvarları ile Facebook sayfası ‘cihad’ çağrılarıyla donatıldı. pic.twitter.com/L2guIWcwBd — Işıl (@isilT_) 12 février 2017

Le député du Parti républicain du peuple Barış Yarkadaş, qui a rendu publiques ces photos, a déclaré que les affiches et les articles du type « Que sait-on du djihad ? » présentés dans cet établissement ne relevaient pas uniquement d'un lavage de cerveau de la jeune génération :

« Tous les fonctionnaires, y compris le chef du Conseil de district, qui l'ont permis, doivent être tenus responsables. Ils doivent expliquer, contre qui ou contre quoi ils appellent les enfants à faire le djihad. C'est un crime ouvert », a-t-il fait souligner.

« Au cours de ces classes gratuites, […] l'esprit fragile des enfants est traité à l'aide d'une rhétorique de haine et de violence. Ce sont exactement ces actions qui inspirent Daech, assurent l'éducation de nouveaux membres pour cette organisation terroriste. Les gens qui au lieu d'inculquer aux enfants des valeurs telles que l'amitié, la paix, la fraternité, l'amour, les incitent au djihad et mettent le futur de toute la Turquie en danger ».

Le député du Parti républicain du peuple a également exposé ce problème devant le parlement en adressant une demande au premier-ministre Binali Yildirim.

