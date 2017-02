Le demi-frère du dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un assassiné en Malaisie

L'agence cite une source gouvernementale à Séoul selon laquelle ce demi-frère, Kim Jong-Nam, a été tué lundi, sans autre précision. Aucune source officielle n'était joignable à Séoul dans l'immédiat pour commenter.

​La chaîne de télévision TV Chosun affirme de son côté qu'il a été empoisonné à l'aéroport de Kuala Lumpur par deux femmes présentées comme des agents du Nord. Les deux femmes sont en fuite, ajoute Chosun qui s'appuie sur plusieurs sources gouvernementales sud-coréenne.

Contactée par Reuters, la police malaisienne a signalé qu'un Nord-Coréen avait succombé lors de son transfert de l'aéroport de Kuala Lumpur vers un hôpital. Son identité n'a pas été établie.

Détails à suivre

