L'élection de Trump attire les Russes aux États-Unis

Hopper, une start-up de comparaison de prix de billets d'avion, a étudié l'évolution de la demande de vols internationaux à destination des États-Unis trois semaines avant l'investiture de Donald Trump et une semaine après sa prise de fonction.

La société constate une nette dégradation de l'attractivité de la destination « États-Unis » à l'échelle mondiale : « Les recherches ont diminué dans 94 des 122 pays où nous avons assez de données pour tirer des conclusions », indique-t-elle dans un communiqué. Ainsi, en France, les recherches vers les États-Unis se sont contractées de 8 %.

Sans surprise, dans les pays concernés par le décret antiterroriste de Donald Trump, dont l'Irak, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen, la demande a baissé de plus de 33 %.

La Russie présente pour sa part une situation toute différente : les recherches de vols vers les É.-U. ont en effet bondi de 88 %, ce qui constitue, selon les auteurs de l'étude, une « exception notable ». La Russie se démarque ainsi de nouveau, après avoir figuré dans un sondage de WIN/Gallup comme « le seul pays » qui préférait, à l'approche de la présidentielle étasunienne, Donald Trump à sa rivale démocrate Hillary Clinton (33 % contre 10 %).

Les États-Unis sont le deuxième pays le plus visité au monde, derrière la France. Selon l'étude de Hopper, en dépit de la baisse générale des recherches, les villes de la côte Est telles que New York, Boston et Detroit restent toujours attrayantes pour les voyageurs internationaux, alors que San Francisco et Las Vegas sont plus affectées.

