Ce qui se passe à Palmyre est un crime abject, selon le ministre syrien de la Culture

La destruction par les djihadistes de Daech de sites historiques à Palmyre constitue un crime abject, a déclaré le ministre syrien de la Culture Mohammad al-Ahmad.

« Ce qui s'est passé est un crime abject perpétré contre des monuments qui constituent un patrimoine universel. J'appelle la communauté internationale à s'acquitter de ses engagements face à la barbarie sans précédent subie par la ville historique », a déclaré le ministre dans une interview accordée à Sputnik.

Selon lui, les djihadistes détruisent les monuments pour se venger des succès de l'armée syrienne.

© Sputnik. Михаил Воскресенский Nouvelles barbaries de Daech filmées par un drone russe à Palmyre (vidéo)

Auparavant, le ministère russe de la Défense a diffusé des preuves vidéo de la destruction par les djihadistes de Daech de sites antiques de la ville historique de Palmyre en Syrie. Après le premier départ de Daech, près de 80 % des monuments sont restés intacts. Actuellement, la ville, reprise par les djihadistes, risque d'être rasée, selon les militaires et les experts.

Lors de la première prise de la ville, les djihadistes ont détruit l'Arc de triomphe de la cité. En septembre, le groupe terroriste avait détruit plusieurs des célèbres tours funéraires de la « perle du désert », uniques au monde. Enfin, en août, Daech avait amputé Palmyre de ses plus beaux temples, ceux de Bêl et de Baalshamin, à coups d'explosifs.

