Le Front al-Nosra attaque l’armée syrienne à Damas

Les terroristes du Front al-Nosra, ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda, ont ouvert le feu mardi contre les militaires syriens dans le quartier d'habitation de Barza, dans le nord-est de Damas, a annoncé le département centrale de la police damascène.

L'échange de tirs a duré une trentaine de minutes. Des ambulances sont arrivées sur place. Les informations sur les victimes ne sont pas encore disponibles.

Le quartier de Barza est tristement connu depuis l'attaque-suicide contre le club des officiers du ministère syrien de l'Intérieur qui a fait quatre morts et 14 blessés le 9 février 2016. L'attentat a été revendiqué par le groupe terroriste État islamique (Daech).

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »