Les Kurdes s’apprêtent à chasser Daech de Raqqa

Les Kurdes syriens mènent une offensive contre Raqqa, la «capitale syrienne de Daech», et envisagent de complètement libérer cette ville, a annoncé mardi à Sputnik Anwar Muslim, chef de gouvernement du canton kurde de Kobané.

« Nous menons une offensive réussie vers Raqqa, nous avançons sur la ville (…). Nous la libérerons très prochainement », a indiqué Anwar Muslim.

© Sputnik. Hikmet Durgun Les Forces démocratiques syriennes et les USA lancent la 2e phase de l’assaut de Raqqa

Selon lui, le succès de l'offensive s'explique par le soutien apporté par les habitants locaux aux Kurdes.

« De nombreux habitants locaux, y compris des tribus arabes, nous aident. Des centaines d'habitants rejoignent nos unités tous les jours », a-t-il noté.

Selon lui, les Kurdes ont l'intention de poursuivre leur poussée après la libération de Raqqa.

« Notre objectif est de libérer Raqqa, mais aussi les autres territoires occupés par Daech », a expliqué M. Muslim.

Les Forces démocratiques syriennes (FDS), qui réunissent des groupes d'autodéfense kurdes et arabes, mènent une opération de libération de Raqqa depuis l'automne 2016. Ils ont lancé une offensive au nord-ouest et au nord-est de la ville. En janvier 2017, les FDS ont annoncé le début d'une nouvelle étape de l'opération visant à encercler Raqqa et couper les voies de communication des terroristes. Selon les dernières informations, les unités des FDS se trouvent actuellement à cinq kilomètres au nord-est de Raqqa.

