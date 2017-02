Restituer la Crimée, une demande US «aussi irréaliste que celle de rendre l’Alaska»

La Crimée a été et restera russe, elle ne peut pas être l'objet d'un marchandage entre Moscou et Washington, a déclaré mardi Viktor Ozerov, président du comité pour la défense et la sécurité du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe).

« Il est indiscutable que la Crimée est russe et qu'elle ne fera pas l'objet d'un marchandage entre la Russie et les États-Unis, quel que soit l'enjeu », a indiqué le sénateur.

© Sputnik. Alexander Kryazhev L'Alaska hisse le drapeau russe

Le porte-parole de la Maison Blanche Sean Spicer a déclaré mardi que le président américain Donald Trump attendait de Moscou une participation active à la désescalade de la situation en Ukraine et la restitution de la Crimée à cette dernière.

Selon M. Ozerov, l'appel à restituer la Crimée « est aussi irréaliste que si la Russie demandait aux États-Unis de lui rendre l'Alaska ».

Le sénateur a rappelé que la réunification de la Crimée avec la Russie était légitime conformément aux normes du droit international.

Il a en outre noté qu'on ne pouvait pas appeler Moscou à participer à la désescalade du conflit en Ukraine, puisque la Russie n'était pas partie au conflit.

« Il serait plus raisonnable que M. Trump déploie son énergie contre les participants des accords de Minsk et que les États-Unis les menacent d'adopter des sanctions pour le non-respect de ces accords », a conclu M. Ozerov.

