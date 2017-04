Congressiste US: Assad envoie Trump «se faire f…» en reprenant les vols depuis Shayrat

Le congressiste républicain Lindsey Graham (Caroline du Sud) a réagi dimanche à la reprise des vols de l'aviation syrienne depuis la base de Shayrat, dans la province de Homs, au lendemain de la frappe américaine.

« Je pense qu'en renouvelant les vols depuis cette base, Assad dit à Trump: "Va te faire f…" », a-t-il déclaré dans une interview à la chaîne américaine de NBC.

« Et je crois qu'il commet une grave erreur, parce que si on est adversaire des États-Unis et qu'on ne s'inquiète pas de ce que Trump peut faire à tout moment, on est fou », a enchaîné M. Graham.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Ambassadeur de Syrie en Russie: la frappe US est un geste de soutien à Daech

Suite à l'attaque chimique de mardi dernier à Khan Cheikhoun, attribuée par l'Occident aux Forces armées syriennes, le Président américain Donald Trump a ordonné une frappe contre la base de Shayrat. Vendredi matin, une soixantaine de missiles de croisière Tomahawk ont été tirés par les navires américains USS Porter et USS Ross, qui se trouvaient en Méditerranée, faisant selon diverses sources entre quatre et 10 morts parmi les militaires syriens.

D'après le ministère russe de la Défense, les missiles ont détruit six avions MiG-23 en cours de réparation, un dépôt, un établissement scolaire, une cantine et une station radar. La piste de l'aérodrome n'a pas été sérieusement touchée par les frappes.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »