Président iranien: la frappe US en Syrie sape le processus des négociations de paix

La frappe américaine contre la base syrienne a sapé le processus de négociations, a déclaré le Président iranien Hassan Rohani, tout en soulignant que la crise actuelle en Syrie ne pouvait être réglée que par la voie politique.

« En ce qui concerne la Syrie, la décision définitive doit être politique. Nous croyons que les négociations de paix doivent progresser davantage pour que nous puissions régler définitivement la crise syrienne. Or, ce que les États-Unis ont fait a nui au processus de négociations », a indiqué le Président.

Il a également condamné la décision du Président américain Donald Trump d'effectuer une nouvelle frappe contre la Syrie, tout en soulignant qu'une nouvelle frappe de cette envergure rendrait la situation dans la région encore plus ingérable.

« L'administration de Donald Trump, qui déclarait par le passé avoir pour but de lutter contre le terrorisme, le soutient à présent. Une nouvelle frappe contre la Syrie compliquerait davantage la situation dans la région », a-t-il insisté.

Suite à l'attaque chimique à Khan Cheikhoun, attribuée par l'Occident aux forces armées syriennes, le Président américain Donald Trump a ordonné une frappe contre la base de Shayrat. Le 7 avril, une soixantaine de missiles de croisière Tomahawk ont été tirés par les navires américains USS Porter et USS Ross, qui se trouvaient en Méditerranée, faisant selon diverses sources entre quatre et 10 morts parmi les militaires syriens, et causant d'importantes destructions.

