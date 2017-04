Un conseiller de Trump dessine un plan de partition de la Libye sur une serviette

D'après le journal britannique The Guardian, l'assistant adjoint du Président des États-Unis aurait présenté à un diplomate européen un plan de partition de la Libye en trois parties: une dans l'est, une autre dans l'ouest et la dernière dans le sud.

Le plan en question a été dessiné par Sebastian Gorka sur une simple serviette en papier, a rapporté The Guardian. Le responsable européen aurait critiqué ce plan en le qualifiant de « la pire des solutions » pour la Libye.

© AFP 2017 Christophe Simon Libye: vers un retour du clan Kadhafi?

Selon le journal britannique, M. Gorka est à la lutte pour décrocher le poste d'émissaire spécial de Trump pour la Libye à la Maison-Blanche.

Néanmoins, l'administration du Président américain n'a pas encore pris de décision concernant la mise en place d'un tel poste.

Depuis la chute du colonel Kadhafi, la Libye est marquée par l'absence de tout pouvoir central. En 2016, après l'intervention de la communauté internationale, un nouveau gouvernement a été formé avec Fayez el-Sarrai à sa tête. Ce dernier s'était installé à Tripoli.

Mais un autre gouvernement, qui agit indépendamment de celui de Tripoli, a été mis en place dans l'est du pays. Il collabore avec l'Armée nationale libyenne dirigée par Khalifa Haftar.

