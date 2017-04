Le Kremlin «ne sait rien» du projet de réponse Russie-Iran-Damas à l’agression en Syrie

© Sputnik. Mikhail Voskresensky L'attaque américaine en Syrie manque son objectif

Le Kremlin dit ne pas « être au courant » des déclarations qui auraient été faites par le « centre de commandement conjoint » de la Russie, de l'Iran et des alliés de Damas.

Citant le média Ilam al Harbi, l'agence Reuters a diffusé dimanche des informations selon lesquelles le centre en question aurait « accusé Washington d'avoir franchi une "ligne rouge" en bombardant la Syrie » et « s'engageait à "répondre à partir de maintenant avec force à tout agresseur ou tout franchissement de ligne rouge par qui que ce soit". »

Prié par les journalistes de commenter ces informations, le porte-parole du Kremlin a répondu: « Nous ne sommes pas au courant, nous ne pouvons pas le confirmer ». M. Peskov a dit ne pas savoir où les médias avaient puisé ces informations.

Dans la nuit du 6 au 7 avril 2017, les États-Unis ont tiré 59 missiles Tomahawk sur la base aérienne de Shayrat en Syrie qui, selon Washington, serait « associée au programme » d'armes chimiques de Damas et « directement liée » à l'attaque à l'arme chimique survenue le 4 avril. Les missiles ont été tirés depuis des destroyers de l'U.S. Navy dans l'est de la Méditerranée, touchant plusieurs cibles sur la base de Shayrat.

