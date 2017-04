"Les accusations contre la Syrie n'ont pas été prouvées."

D'après Marcello Ferrada de Noli, le président des Médecins suédois pour les droits de l'homme, qui répondait à RT, les accusations de l'Occident à l'encontre de la Syrie liées à l'utilisation par cette dernière de l'arme chimique il y a quelques jours n'ont pas été prouvées.

Selon l'expert, l'attaque chimique à Sarmine en mars 2015 en est une illustration parfaite. Cet incident a été examiné par des organisations internationales et plusieurs pays.

Après toutes les investigations personne n'a pu établir un lien entre l'attaque et le gouvernement syrien. Pourtant, le Président Bachar el-Assad est toujours présumé « coupable » de ce qui s'est passé.

« Toutes les preuves ont été analysées de très près par des comités de l'Onu. Après l'investigation une conclusion a été tirée — que toutes les preuves présentées par les États-Unis et le Royaume-Uni ne pointaient en rien la responsabilité de l'armée syrien dans l'utilisation de l'arme chimique », a-t-il déclaré.

Selon lui, la situation n'évolue pas. Pire, les hommes politiques occidentaux continuent d'accuser Bachar el-Assad de tous les maux tout en fermant les yeux sur l'absence de preuves.

