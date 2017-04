Syrie: le processus de paix est impossible sans Assad

L'Occident, tout en refusant au Président syrien le droit de rester au pouvoir, comprend néanmoins qu'il est impossible de poursuivre le processus de paix en son absence, estime le chef scientifique de l'Institut des études orientales de l'Académie des sciences russe et conseiller de l'émissaire du secrétaire général de l'Onu pour la Syrie Staffan de Mistura Vitali Naoumkine.

« Tillerson a aussi déclaré qu'Assad devait faire partie du processus de négociations. Les Américains ne le nient pas, seulement, ils lui refusent le droit de rester au poste de chef de l'État, ils le condamnent pour ce qu'il n'a pas commis et les Européens ont durci actuellement leur position, mais il n'y a pas d'alternative au processus de paix impliquant Assad. Et, croyez-moi, tout le monde en Occident partage cette opinion, parce que sinon, avec qui doit-on négocier? », a indiqué l'expert dans une interview accordée à la chaîne télévisée Russie-24.

Récemment, le vice-ministre syrien des Affaires étrangères Fayçal Miqdad a déclaré que sans Assad la Syrie serait « mise en miettes » et que le gouvernement et l'administration présidentielle cesseraient d'exister.

Il a ajouté que l'idée de la période transitoire était dernièrement devenue une « préoccupation principale », y compris pour Staffan de Mistura, l'émissaire de l'Onu pour la Syrie. Mais ce dernier, au lieu d'être l'intermédiaire dans le règlement de ce conflit, est devenu le représentant de l'une de ces parties, estime Fayçal Miqdad.

Depuis le début de la crise, en 2011, l'opposition syrienne et plusieurs États occidentaux ont insisté pour que le Président syrien Bachar el-Assad quitte le pouvoir et qu'une transition ait lieu.

La Russie, quant à elle, a déclaré à maintes reprises que seul le peuple syrien pouvait décider du sort de Bachar el-Assad.

