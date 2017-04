Déjà condamné à mort, le tireur de Charleston écope de neuf autres peines de prison à vie

L'Américain Dylann Roof, auteur de la tuerie dans une église afro-américaine de Charleston en 2015, a écopé de neuf peines de prison à vie supplémentaires, après avoir plaidé coupable à des accusations de meurtre dans l'État de la Caroline du Sud. Cela signifie son transfert dans une prison fédérale où il passera sans doute quelques années en attendant son exécution.

Ces nouvelles sentences résultent d'une procédure de négociation de peine qui a permis aux parties d'éviter la tenue d'un second procès éprouvant.

Le premier procès a eu lieu en janvier dernier et a été couronné par la condamnation du jeune homme à la peine capitale.

En Amérique, comme le rappelle l'AFP, les meurtriers sont généralement jugés par les États, mais les autorités fédérales peuvent également décider de poursuivre à leur tour un accusé, dans le cas d'actes particulièrement graves. Les peines capitales fédérales demeurent néanmoins rares.

Le 17 juin 2015, après une préparation minutieuse, Dylann Roof avait prétendu participer à une séance de catéchisme à l'église de l'Emanuel à Charleston, avant d'ouvrir le feu 77 fois sur l'assemblée.

Convaincu d'une suprématie des Blancs sur les autres races qu'il considère inférieures, Dylan Roof n'aura jamais cherché à atténuer ses crimes. Il n'a jamais exprimé le moindre regret concernant sa tuerie.

