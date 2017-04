Attentat de Stockholm: Le suspect «reconnaît avoir commis un acte terroriste»

© REUTERS/ TT News Agency/Anders Wiklund Manifestation en hommage aux victimes de l’attentat à Stockholm

Rakhmat Akilov, principal suspect de l'attentat au camion bélier qui a fait quatre morts à Stockholm, un Ouzbek aux « sympathies » djihadistes, « reconnaît avoir commis un acte terroriste », a déclaré son avocat mardi devant un tribunal.

« Sa position est de reconnaître avoir commis un crime terroriste, et il accepte par conséquent d'être en détention », a dit Johan Eriksson, qui représente le suspect, un Ouzbek de 39 ans.

Le suspect était recherché par la police depuis que sa demande d'asile, déposée en 2014, avait été rejetée en décembre dernier et qu'il s'était vu accorder quatre semaines pour quitter le territoire suédois. Ce suspect a affiché sa sympathie pour l'organisation djihadiste Daech.

© REUTERS/ Per Haljestam Deux interpellations suite à l’attentat de Stockholm

Le 7 avril, un homme à bord d'un camion volé a foncé sur la foule rue Drottninggatan, à Stockholm, faisant 4 morts et 15 blessés, selon dernières données. L'assaillant est un citoyen de l'ex-république soviétique d'Ouzbékistan.

Peu après le drame, le Premier ministre a qualifié l'attaque d'attentat terroriste. Le soir de l'attaque, il s'est rendu sur les lieux de la tragédie pour déposer des fleurs, rendant ainsi hommage aux victimes. Plus tard, on a appris qu'un sac rempli d'explosifs a été trouvé à l'intérieur du véhicule.

