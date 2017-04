L’auteur de la fusillade dans une école primaire US était le mari d’une enseignante

Le chef de la police de San Bernardino, en Californie, Jarrod Burguan, a annoncé aux journalistes le nom de l'agresseur qui serait responsable de la fusillade survenue à l'école primaire North Park School. Selon l'information, il s'agirait de Sedrick Anderson, 53 ans, l'époux d'une enseignante au primaire. La femme a été tuée lors de la fusillade, ce qui laisse croire à un drame conjugal.

Au cours d'une conférence de presse M. Burguan a également déclaré qu'Anderson avait ouvert le feu sur son épouse, Karen Elaine Smith, âgée aussi de 53 ans, avec un revolver de gros calibre. Ils étaient mariés depuis quelques mois et ont vécu séparément pendant au moins un mois.

Karen était enseignante du primaire et travaillait avec des enfants ayant un développement psychophysique particulier.

La police a aussi précisé que l'attaquant avait un casier judiciaire pour port illégal d'armes. Il s'est suicidé après la fusillade.

Selon les policiers, des enfants s'étaient trouvés par hasard dans la ligne de tir, quand le criminel a ouvert le feu dans la classe.

Malheureusement, l'un des blessés est décédé à l'hôpital, l'autre est toujours à l'hôpital.

Le nombre de fusillades de masse augmente chaque année aux Etats-Unis. Si en 2014, 336 fusillades ont eu lieu, en 2015, ce chiffre s'est élevé à 353. Selon le site Mass shooting tracker, le nombre de fusillades de masse aux Etats-Unis en 2016 s'établit à 173 depuis le début de l'année, soit plus d'une par jour.

