L’Italie s'oppose au prolongement automatique des sanctions contre la Russie

Le ministre italien des Affaires étrangères Angelino Alfano a confirmé que les chefs des diplomaties du G7 ont échoué à se mettre d'accord sur les sanctions contre la Russie à cause de la Syrie.

« Pour le moment il n'y a pas d'accord sur des sanctions contre la Russie en tant qu’outil efficace pour atteindre l'objectif (solutionner la crise, ndlr) en Syrie », a déclaré Alfano lors d'une conférence de presse après une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à Lucques, en Italie.

Selon lui, au cours des discussions, les ministres ont exprimé différents points de vue, mais la position de l'Italie, pour laquelle « les sanctions sont un moyen, mais pas une fin », n'a pas changé.

Plus tôt, l’agence Reuters a annoncé, se référant au ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault, que les chefs des diplomaties du G7 réunis à Lucques n’étaient pas tombés d’accord sur l’élargissement des sanctions à l'encontre de la Russie.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »