Poutine: la situation en Syrie rappelle le début de l'opération US en Irak en 2003

Le terrorisme est la menace principale pour la sécurité globale et les pays peuvent l'écarter s'ils agissent de concert, a déclaré mardi à Moscou le Président russe Vladimir Poutine à l'issue d'entretiens avec son homologue italien Sergio Mattarella, en visite officielle en Russie.

« Nous avons évoqué des problèmes mondiaux et régionaux. Nous avons noté que la menace principale pour la sécurité globale est le terrorisme qu'on peut éradiquer seulement par des efforts conjoints de la communauté internationale », a indiqué le Président russe.

Selon le chef de l'État russe, la lutte contre le terrorisme et notamment la situation en Syrie ont été au centre des entretiens russo-italiens.

« La situation en Syrie me rappelle les événements de 2003. A l'époque, les représentants des États-Unis ont présenté des prétendues armes chimiques, qu'ils auraient découvertes en Irak, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu. Ensuite ils ont lancé une campagne militaire en Irak qui a ruiné le pays, entraîné la montée de la menace terroriste et l'entrée de Daech sur la scène internationale », a noté M. Poutine.

