Moscou: les relations Russie-USA au plus bas depuis la fin de la guerre froide

Moscou espère que les négociations avec le chef de la diplomatie américaine seront « productives », car cette rencontre revêt une importance non seulement pour les relations bilatérales, mais aussi pour «l'atmosphère générale qui règne dans le monde», indique le communiqué diffusé ce mardi par le ministère russe des Affaires étrangères.

« De toute évidence, les relations russo-américaines traversent la période la plus compliquée depuis la fin de la guerre froide », lit-on dans le document, qui impute cette détérioration à l'administration de Barack Obama. Celle-ci, d'après le communiqué, cherchait à « limiter volontairement l'influence croissante de la Russie dans les affaires internationales et saper au moyen de sanctions le développement » de l'économie russe.

« Ils n'y sont pas parvenu, mais Washington a démontré son aspiration à l'hégémonie mondiale », indique le communiqué.

Soulignant la nécessité de normaliser les relations, la diplomatie russe a qualifié d'« inacceptable » leur état actuel et a rappelé « la responsabilité de nos pays pour la sécurité internationale et une stabilité durable».

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »