La Syrie et la Russie sont prêtes à accueillir des experts à l’aérodrome de Shayrat

Selon Sergueï Roudskoï, chef du commandement opérationnel principal de l'État-major général des Forces armées russes, le gouvernement syrien ainsi que les autorités russes sont prêtes à accueillir des spécialistes indépendants et des représentants de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques sur la base aérienne syrienne de Shayrat, visée par une frappe de la marine US il y a quelques jours.

« On est d'accord pour mettre à disposition tous les moyens, assurer la sécurité et ouvrir l'accès à l'aérodrome de Shayrat à des experts indépendants et représentants de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques afin qu'ils y réalisent une expertise », a souligné Sergueï Roudskoï.

D'après lui, des spécialistes savent qu'il est impossible de cacher des traces laissées par des armes chimiques.

Les autorités syriennes sont également favorables à la venue d'experts sur l'aérodrome en question se sont déclarées prêtes à leur apporter toute l'aide dont ils auront besoin.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »