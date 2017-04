Eurovision: l’Ukraine, une fois de plus, se tire une balle dans le pied

L'Union européenne pourrait imposer des sanctions à l'Ukraine, si les autorités du pays ne permettent à la candidate russe, Ioulia Samoïlova, de participer à l'Eurovision. Une telle possibilité a été admise par le vice premier ministre du pays Vyacheslav Kyrylenko dans son interview au site d'information ukrainien Obozrevatel.

« Je crois que notre position sera entendue par les membres de l'Union européenne de radio-télévision (UER). Si après le concours, la question de sanctions contre l'Ukraine à cause de la non-participation de la Russie se pose, alors nous expliciterons davantage la situation. Une interdiction d'entrer sur le territoire de l'Ukraine infligée à Samoïlova peut entrainer ou non des conséquences. Si effets négatifs il y a, des mesures appropriées devront être prise par l'UER, et ces mesures prévoient des procédures spéciales et un vote », a-t-il déclaré.

Pour rappel, le 22 mars, la porte-parole du Service de sécurité d'Ukraine (SBU) a fait savoir que les services secrets ukrainiens avaient interdit à Mme Samoïlova, la candidate russe à l'Eurovision, d'entrer en Ukraine pour une période de trois ans, en l'accusant de s'être produite en 2015 en Crimée, péninsule rattachée à la Russie en 2014. Un déplacement que Kiev a qualifié de « violation de la législation ukrainienne » et en raison duquel les autorités ukrainiennes ont appelé la Russie à changer de candidat.

