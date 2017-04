Tillerson au G7: pourquoi les USA devraient-ils se soucier de l’Ukraine?

Ce mardi, la rencontre des ministres des Affaires étrangères du G7 a été marquée par une discussion au sujet de la situation ukrainienne entre le secrétaire d'État américain Rex Tillerson et son homologue français Jean-Marc Ayrault.

© Sputnik. Mikhail Voskresensky Selon Moscou, les USA ont frappé un pays qui lutte contre le terrorisme international

Selon l'agence Reuters, se référant à la déclaration de Jean-Marc Ayrault, Rex Tillerson a ouvertement demandé à ses interlocuteurs européens de lui expliquer pourquoi les contribuables américains devraient se soucier de la crise ukrainienne.

« C'est dans l'intérêt des contribuables américains d'avoir une Europe sûre et forte politiquement et économiquement. Vous ne voulez pas une Europe faible, divisée en petites parties et affaiblie », a répondu le ministre français à son homologue américain.

Jean-Marc Ayrault a dressé un compte-rendu de sa discussion sur l'Ukraine avec Rex Tillerson devant la presse.

Auparavant, le Président américain Donald Trump avait déclaré à plusieurs reprises qu'il s'engagerait moins sur la scène internationale que ses prédécesseurs, plaçant la défense des intérêts américains au premier rang de ses priorités.

