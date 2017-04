Poutine pourrait recevoir Tillerson dans la journée

Le Président russe Vladimir Poutine pourrait recevoir le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le secrétaire d'État américain Rex Tillerson au cas où ces derniers jugeraient nécessaires de lui faire part des résultats de leurs négociations, a déclaré le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov.

« Il existe une certaine probabilité qu'il le fasse », a-t-il précisé.

« Vous savez sans doute que les négociations entre MM. Lavrov et Tillerson vont bon train. S'ils jugent nécessaires de rendre compte au Président russe de leurs résultats, vous en serez informés comme il se doit », a indiqué le porte-parole.

Pour rappel, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson et le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov ont entamé mercredi à Moscou des pourparlers qui s'annoncent musclés après une guerre des mots entre les deux puissances sur la Syrie.

Ces derniers jours, les responsables des deux pays ont échangé déclaration sur déclaration au sujet de l'attaque chimique présumée de Khan Cheikhoun et après la volte-face du président américain, qui a ordonné le premier bombardement de l'armée syrienne depuis le début du conflit il y a six ans.

Au début de l'entretien, M. Lavrov a dit vouloir comprendre « les intentions réelles » des États-Unis en matière de politique internationale, afin d'éviter une « récidive » de la frappe américaine en Syrie et de travailler à la création d'un « front commun contre le terrorisme ».

