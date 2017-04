Poutine: la confiance à l’égard des USA sous Trump s’est plutôt dégradée

L'arrivée au pouvoir de Donald Trump n'a pas contribué à améliorer les relations russo-américaines, bien au contraire, le niveau de confiance entre les deux pays s'est dégradé, a affirmé Vladimir Poutine dans une interview à la chaîne russe de radio-télévision Mir.

« On peut dire que la confiance au niveau du travail, en particulier au niveau militaire, ne s'est pas améliorée, elle s'est plutôt dégradée », a indiqué le Président russe.

La récente frappe américaine contre la base militaire aérienne syrienne de Shayrat a porté un coup dur aux relations russo-américaines. Suite à l'attaque, Moscou a dénoncé une « agression » contre un État souverain et l'a qualifiée de « violation fragrante » du droit international, appelant à la condamner.

