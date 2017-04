Sergueï Lavrov juge des alliances fermées «inefficaces»

Selon le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, qui accueille en ce moment le secrétaire d'État américain Rex Tillerson, arrivé en Russie pour participer aux négociations, des unions « isolées » ne permettront pas d'atteindre les objectifs fixés.

« Nous sommes toujours en faveur des activités collectives et, selon nous, se limiter à des alliances « fermées » ainsi qu'à des mésalliances est peu productif », a souligné Sergueï Lavrov.

Selon le ministre russe des Affaires étrangères, « cette position a été communiquée à nos collègues américains à plusieurs reprises, et Washington, y compris vous, est au courant ».

« Pour nous, il est aussi important de comprendre votre position, la position des États-Unis, les intentions réelles de votre administration. Nous espérons qu'aujourd'hui nous avançons dans cette direction », a déclaré le chef de la diplomatie russe.

