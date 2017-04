Les auteurs présumés de l’attentat de Dortmund sont un Irakien et un Allemand

© AP Photo/ Martin Meissner Une lettre de revendication à Dortmund demande à Merkel de fermer la base US à Ramstein

La police allemande soupçonne un ressortissant irakien et un citoyen allemand d’avoir commis le récent attentat contre l'équipe de football Borussia Dortmund. Selon l’hebdomadaire allemand Focus, l'enquête suggère qu'ils peuvent être liés à l’organisation terroriste État islamique.

La version selon laquelle les organisateurs de l’attentat sont liés à Daech a été partiellement confirmée par des lettres de revendication retrouvées sur le lieu des explosions. En effet, les auteurs des lettres menacent de tuer « 12 infidèles » et accusent la chancelière allemande Angela Merkel de faire voler « ses [avions, ndlr] Tornados » au-dessus du califat. De plus, ils demandent de fermer la base aérienne de Ramstein où sont déployés des avions militaires américains.

Trois explosions ont soufflé mardi soir une partie des vitres du bus amenant les joueurs du Borussia Dortmund au stade de la ville où ils s'apprêtaient à affronter l'AS Monaco, leader du championnat français, en quart de finale de la Ligue des Champions.

Le motif des trois explosions reste à ce stade inconnu. Les autorités allemandes ont ouvert une enquête pour « tentative d'homicide », sans utiliser la qualification d'attentat « terroriste », soulignant qu'il était trop tôt pour tirer des conclusions. La police a indiqué ne pas vouloir donner de détails sur l'enquête « pour des raisons tactiques ».

Les enquêteurs n'en sont pas moins persuadés qu'il s'agit d'une attaque délibérée contre l'équipe. En effet, les explosions se sont produites à proximité de l'hôtel de l'équipe, que le bus venait de quitter. Le stade où devait se dérouler la rencontre face à Monaco est situé à une dizaine de kilomètres.

