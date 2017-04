Le Daily Mail s’excuse auprès de Melania Trump pour l’avoir qualifiée d’escorte

Mme Trump a accepté les excuses ainsi que le dédommagement du journal britannique Daily Mail après que ce dernier a publié un article en août 2016 où l'épouse de Donald Trump avait été qualifiée d'« ancienne escort-girl », a indiqué le tabloïd Daily Mail.

« Afin de mettre fin aux deux actions en justice intentées par Mme Trump contre nous, nous avons accepté de lui verser des dommages et intérêts », a déclaré le tabloïd.

© AFP 2017 Mandel Ngan Melania Trump montre son portrait de 1re dame, les internautes se déchaînent

Dans l'article intitulé « Des cliché piquants et des questions désagréables concernant le passé de l'épouse de Trump capable de le mettre hors de course dans la présidentielle», il était notamment écrit que l'agence où travaillait Melania Trump dans les années 1990 avait proposé des services au-delà du simple mannequinat.

Le montant des dommages et intérêts reste inconnu pour le moment. Il est à noter que la première dame avait exigé 150 millions de dollars (141 M EUR).

