Ministre allemand: l’Europe n’est pas le meilleur endroit pour vivre selon la charia

Wolfgang Schäuble, ministre allemand des Finances, a souligné lors d'un discours à Berlin que si les migrants n'avaient pas l'intention d'accepter le mode de vie européen, il faudrait leur annoncer qu'ils ont « fait le mauvais choix », a indiqué Reuters

« Il y a de meilleurs endroits que l'Europe pour vivre conformément à la loi islamique », a-t-il ajouté.

La crise migratoire reste un casse-tête sérieux pour les autorités des pays européens. Les différents moyens mis en place pour résoudre ce problème n'ont pas eu raison des flux de migrants. Depuis le début de l'année 2017 jusqu'à la fin mars, ils sont plus de 25.000 à être entrés sur le territoire européen.

À titre de comparaison, ils étaient plus de 163 000 à s'être rendus en Europe sur la même période de l'année 2016. La plupart d'entre eux (80 %) ont gagné l'Italie en 2017, alors qu'ils avaient débarqué en Grèce en 2016.

Depuis 2015, l'Europe traverse la crise migratoire la plus importante depuis l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Selon l'Onu, l'année 2016 a été la plus meurtrière pour les réfugiés qui tentent de se rendre en Europe par la Méditerranée: plus de 3 800 personnes sont mortes en tentant la traversée alors même qu'elles étaient trois fois moins à suivre cet itinéraire. Le triste record avait été précédemment établi en 2015 avec 3 771 victimes.

