Lavrov lève le voile sur la rencontre Poutine-Tillerson

Moscou a confirmé son intention de résoudre les problèmes dans ses relations avec Washington, a déclaré Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, à l'issue de sa rencontre au Kremlin avec le secrétaire d'État américain Rex Tillerson et Vladimir Poutine.

Le diplomate a noté que le dialogue russo-américain était plombé par de nombreux problèmes, y compris de ceux qui « restent comme une bombe à retardement de l'administration Obama ».

« Il faut faire des efforts pour surmonter les obstacles. Aujourd'hui, le Président russe Vladimir Putin a confirmé que nous nous étions engagés dans cette voie », a annoncé Sergueï Lavrov.

Selon lui, le chef de l'État russe s'est déclaré prêt à revenir sur l'application avec les États-Unis du protocole concernant la prévention des incidents en Syrie. Cela sera possible si « l'objectif initial de la coalition internationale dirigée par les États-Unis et des forces aérospatiales russes est clairement confirmé, à savoir la lutte contre Daech et le Front Al-Nosra », a précisé le ministre.

La Russie a annoncé vendredi dernier la suspension de l'accord avec Washington qui visait à empêcher des incidents entre avions des deux pays en Syrie, après les frappes américaines contre la base aérienne syrienne de Shayrat. Une soixantaine de missiles de croisière Tomahawk ont été tirés par les navires américains USS Porter et USS Ross, qui se trouvaient en Méditerranée, faisant selon Damas neuf morts, dont quatre enfants, et causant d'importantes destructions.

