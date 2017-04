Trump: «La Russie est forte, mais les États-Unis sont très forts»

© AP Photo/ Michael Probst Lavrov lève le voile sur la rencontre Poutine-Tillerson

Discutant de la situation actuelle, le Président américain Donald Trump a commenté ses relations avec son homologue russe.

« Poutine est le leader de la Russie. La Russie, c'est un pays fort. Nous (les États-Unis), nous sommes un pays très fort. On va voir comment cela fonctionne », a déclaré le locataire de la Maison-Blanche lors de la conférence de presse commune avec le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg.

En outre, Donald Trump a souligné que les autorités américaines pourraient trouver un langage commun avec l'administration russe.

« Si nous pouvons trouver un langage commun avec Poutine, cela sera merveilleux. »

Toujours selon lui, les négociations tenues avec le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov se sont déroulées « mieux que prévu ».

« J'estime que nous avons eu une très bonne rencontre en Russie, mais nous nous intéressons au résultat final et non pas aux négociations elles-mêmes », a ajouté M. Trump.

Rex Tillerson est venu à Moscou pour la première fois en tant que chef du département d'État américain le 12 avril. Il a d'abord négocié avec le ministre russe des Affaires étrangères sur la situation en Syrie et sur les relations bilatérales russo-américaines pour être reçu par la suite par le Président Poutine. Les deux parties ont qualifié la rencontre de fructueuse.

