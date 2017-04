Bombardement de la coalition en Syrie: Moscou n’a pas de données confirmant les morts

Le commandement des forces armées syriennes a déclaré, dans un communiqué diffusé par l'agence SANA, que la frappe de la coalition internationale dirigée par Washington contre un dépôt d'armes chimiques de Daech à Deir ez-Zor avait provoqué l'intoxication de centaines de personnes. Le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov a commenté la situation devant les journalistes.

« Le ministère russe de la Défense ne possède pas d'information confirmant les messages sur les morts et sur le caractère des destructions suite au bombardement par les avions de la coalition internationale aux environs de Deir ez-Zor. Les moyens sans-pilotes de contrôle objectif sont envoyés dans la région mentionnée, afin de mener le monitoring et de suivre la situation », a signalé M. Konachenkov.

Une frappe effectuée mercredi par la coalition menée par Washington contre un dépôt d'armes chimiques appartenant à Daech près de la ville syrienne de Deir ez-Zor a provoqué l'intoxication de centaines de personnes, a annoncé le commandement des forces armées syriennes dans un communiqué diffusé par l'agence SANA.

Selon l'agence, le raid aérien a été effectué mercredi à 17h30 (heure locale). Un grand nombre de terroristes de Daech, y compris plusieurs étrangers engagés à leurs côtés, ont été éliminés.

Suite à la frappe, « un nuage de fumée blanche, puis jaune s'est formé » au-dessus du lieu de l'attaque, « ce qui témoigne de la présence importante de substances toxiques », signale le document dont Sputnik a obtenu une copie. « L'incendie sur les lieux a duré jusqu'à 22h30 », précise le communiqué.

Selon le document, l'intoxication aux substances chimiques a fait des centaines de morts, y compris par asphyxie, parmi les terroristes, ainsi que parmi les civils.

