Trump approuve l’adhésion du Monténégro à l’Otan, l’opposition réclame un référendum

Le Président américain Donald Trump a signé un protocole d'adhésion du Monténégro à l'Otan, et fin mai, lors du sommet bruxellois de l'Alliance, ce pays balkanique pourrait être admis dans ce bloc, alors que l'opposition monténégrine y est opposée et réclame un référendum sur cette question cruciale sans annoncer pour le moment d'actions de protestation concrètes.

« En attendant, l'opposition ne comprend pas s'il s'agit de la poursuite de la politique d'interventionnisme et de diktat par la force ou de quelques ententes informelles entre la Russie et les États-Unis sur la répartition des zones d'influence dans les Balkans », a confié à Sputnik Nebojsa Medojevic, leader du Mouvement pour des changements faisant partie du Front démocratique qui est le plus grand bloc d'opposition dans le pays.

© AFP 2017 Savo Prelevic Au Monténégro, il est difficile de rendre hommage aux victimes de l’agression de l’Otan

Et d'expliquer que pour cette raison, il était encore trop tôt pour tirer des conclusions et dresser un plan d'action.

« Quoi qu'il en soit, le Front démocratique a estimé et estime toujours qu'un référendum est parfaitement nécessaire sur la question de l'adhésion du Monténégro à l'Otan », a souligné l'homme politique, rappelant que les deux tiers de la population du pays y étaient opposés.

Selon lui, le Front démocratique poursuivra sa lutte en faveur d'un référendum, et le Mouvement pour des changements soutient cette approche, bien qu'il soit somme toute favorable à l'adhésion du Monténégro à l'Otan.

« Je tiens à prévenir nos partenaires politiques en Occident que l'adoption d'une décision aussi importante par le parlement monténégrin serait une erreur. […] Dans le contexte de la paralysie politique, ce serait une violation de la volonté démocratiquement exprimée par les citoyens. Une telle décision serait tout simplement illégale », a relevé M. Medojevic.

© AFP 2017 Paul J.Richards Les USA veulent-ils vraiment du Monténégro dans l’Otan?

Et d'ajouter que le Monténégro se trouvait à présent dans une profonde crise politique et que son parlement, boycotté par l'opposition, ne fonctionnait pratiquement plus.

« Si une majorité parlementaire approuve l'adhésion du pays à l'Otan, l'autre majorité sera en droit de prendre une décision légitime sur la sortie du Monténégro de l'Alliance. Après le Brexit, il ne reste plus de thèmes tabous », a résumé M. Medojevic.

