Trump insulte Assad: la réponse de Damas

© AFP 2017 KARAM AL-MASRI L'enfant «sauvé» en Syrie par les Casques blancs était déjà mort au moment du tournage

Le ministère syrien des Affaires étrangères a répondu aux insultes du président américain Donald Trump, qui a traité d'« animal » son homologue syrien Bachar el-Assad .

« Si vous êtes un animal vous-mêmes, il ne faut pas penser que les autres sont vos égaux. Bachar el-Assad est le président d'un État souverain, il a été élu par le peuple. C'est donc le peuple syrien et non Donald Trump qui doit donner ses caractéristiques », a déclaré à Sputnik Ayman Soussan, vice-ministre syrien des Affaires étrangères.

Traitant Bachar el-Assad d'« animal », le chef de l'État américain Donald Trump a souligné que l'administration de Barack Obama avait dû décider de frapper la Syrie avec des missiles.

© Sputnik. Ministère russe de la Défense «Écoutes» de Washington sur l’attaque chimique en Syrie: Moscou exige des preuves

Les États-Unis ont effectué, dans la nuit du 6 au 7 avril, une frappe de missiles contre la Syrie, accusant le gouvernement de Bachar el-Assad d'avoir eu recours à des armes chimiques à Khan Cheikhoun, où, selon des sources locales proches de l'opposition, une attaque aurait fait 80 morts et de 200 blessés. La Russie a critiqué la démarche de Washington et a réclamé des preuves de l'implication de Damas dans cette attaque présumée.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».