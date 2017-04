Début de l’évacuation de villes syriennes assiégées

Un accord intervenu entre l'armée syrienne et des chefs de certains groupes terroristes par le biais de médiateurs a permis de commencer l'évacuation des combattants de deux villes proches de Damas en échange de celle des habitants des localités assiégées de Foua et Kefraïa dans le nord de la Syrie.

Un convoi de 60 cars a quitté la ville de Zabadani, dans la province de Damas, transportant des djihadistes et leurs membres de familles (2 350 personnes au total) tandis que des centaines d'habitants de deux villes chiites assiégées dans le nord de la Syrie, Foua et Kefraïa, ont commencé à les quitter, relate le Centre militaire d'information des forces gouvernementales syriennes.

En vertu de l'accord conclu entre les belligérants, les djihadistes déployés à Zabadani et Madaïa devraient se rendre dans la province d'Idlib et plusieurs milliers d'habitants de localités chiites bloquées auront la possibilité d'aller à Alep.

« Aujourd'hui à 7 heures du matin, un convoi composé de 60 cars transportant 2 350 personnes est parti de Zadani, dans le cadre de l'accord entre Damas et des groupes armés. Dans le même temps, 75 cars et 20 véhicules médicalisés ont quitté Foua et Kefraïa pour acheminer 5 000 personnes à Alep-Ouest. Le départ de cars de Foua, Kefraïa et Zadani se poursuivra au cours de ces prochaines heures », précise un communiqué du Centre d'information.

Selon la chaîne de télévision Al-Mayadeen, 8 premiers cars partis de Foua et Kefraïa se trouvent déjà sur le territoire contrôlé par l'armée syrienne à Alep.

Les localités de Foua et Kefraïa sont assiégées par les combattants depuis plus de trois ans. Environ 20 000 habitants restent encerclés dans des circonstances dramatiques, puisque l'on parle même de morts de faim. 2 000 habitants, dont 400 enfants, ont été tués par les terroristes.

