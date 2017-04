Frappe US en Afghanistan: quels sont les dégâts causés?

Le recours à la plus puissante bombe américaine non-nucléaire, larguée jeudi dans l'est de l'Afghanistan, a détruit un fief montagneux du groupe État islamique (EI) et tué au moins 36 de ses combattants, a indiqué vendredi le gouvernement afghan, cité par l'AFP.

Le gouvernement a écarté toute victime civile.

© REUTERS/ Svein Ove Ekornesvaag/NTB Scanpix Méga-bombe larguée en Afghanistan: Snowden dévoile la véritable cible

La bombe à effet de souffle massif (MOAB) GBU-43/B, surnommée « mère de toutes les bombes », a touché jeudi soir un réseau de tunnels et de grottes utilisé par l'EI dans le district d'Achin, situé dans la province orientale de Nangarhar.

C'est la première fois que cette bombe de 9,8 tonnes, d'une puissance explosive comparable à 11 tonnes de TNT, était utilisée au combat.

« A la suite du bombardement, des repaires stratégiques de Daech (acronyme arabe pour l'EI) et un complexe profond de tunnels ont été détruits, et 36 combattants de l'EI tués », a indiqué le ministère afghan de la Défense dans un communiqué cité par l'AFP.

Le Président américain Donald Trump s'était auparavant félicité d'un « nouveau succès ».

Le palais présidentiel afghan a précisé que des précautions avaient été prises pour éviter les victimes civiles.

La méga bombe, conçue en 2002-2003 au début de la guerre en Irak, est la plus grosse bombe non-nucléaire jamais utilisée au combat, a indiqué l'armée de l'air américaine.

