Les Etats-Unis opèrent en Afghanistan sans feu vert de l’Onu et l’Otan

Les États-Unis mènent une campagne militaire en Afghanistan sans mandat correspondant ni de la part de l'Onu, ni de la part de l'Otan, a déclaré le président de la commission des affaires étrangères du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe).

« Tout ayant de jure terminé leur opération en Afghanistan, les États-Unis continuent de facto de mener des opérations militaires aériennes de « neutralisation des terroristes de Daech » sans avoir reçu de mandat correspondant ni de la part de l'Onu, ni même de la part de l'Otan », a écrit le sénateur sur sa page Facebook.

M. Kossatchev a également ajouté qu'auparavant, les États-Unis avaient déjà effectué des opérations militaires dans ce pays sans approbation du Conseil de sécurité de l'Onu.

Jeudi 13 avril, les États-Unis ont utilisé pour la première fois en conditions réelles la bombe non nucléaire la plus puissante à ce jour, baptisée GBU-43, contre les combattants du groupe terroriste État islamique en Afghanistan. La bombe de 9,5 tonnes a été larguée depuis un avion militaire MC-130. Selon certaines informations, les États-Unis disposent de 15 munitions de ce type. Washington a expliqué que la frappe avait visé un système de tunnels de Daech et traduisait la détermination de l'administration américaine à éliminer le groupe terroriste.

