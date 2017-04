Air China suspend des vols entre Pékin et Pyongyang

La compagnie nationale chinoise Air China a annoncé l'interruption de certains de ses vols à destination de Pyongyang à compter de lundi, selon la chaîne de télévision publique CCTV.

Initialement, la chaîne CCTV avait signalé que tous les vols étaient concernés, mais Air China a démenti ces informations par la suite.

« Air China n'a pas interrompu le fonctionnement de la route Pékin-Pyongyang, mais a suspendu temporairement certains vols à cause de la faible demande. »

La compagnie a indiqué que la décision était liée au faible volume de passagers, les avions étant parfois vides, d'après un représentant de son service de communication.

La liaison Pékin-Pyongyang est assurée par Air China depuis 2008. Habituellement, les vols aller-retour à partir de Pékin ont lieu trois fois par semaine : les lundi, mercredi et vendredi.

La suspension des vols survient alors que les tensions se sont accrues non seulement entre la Corée du Nord et les États-Unis, mais aussi entre Pyongyang et ses voisins.

Précédemment, le Conseil de sécurité nationale américain avait présenté au Président Donald Trump un rapport sur les réactions possibles des États-Unis à la menace nucléaire émanant de Pyongyang comprenant, entre autres, la possibilité de déployer l'arme nucléaire en Corée du Sud. Jeudi, la chaîne de télévision NBC, citant une source au sein du renseignement américain, a déclaré que Washington était prêt à effectuer une « frappe préventive par des moyens conventionnels » contre la Corée du Nord.

En réponse, l'état-major nord-coréen a menacé de porter une frappe préventive contre les bases militaires américaines au Japon et en Corée du Sud et contre la résidence présidentielle à Séoul si les États-Unis tentent de recourir à la force.

