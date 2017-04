Damas prêt à assurer l’accès des experts à la base aérienne de Shayrat

Damas se déclare disposé à garantir aux experts internationaux un accès sécurisé à la base aérienne syrienne de Shayrat, a annoncé le représentant permanent russe auprès de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) Alexandre Choulgine.

« Quant aux questions sécuritaires liées au fonctionnement de la mission, nous ne voyons pas d'obstacles au lancement de l'enquête vu la disposition du gouvernement syrien à assurer un accès libre et sécurisé des experts de l'OIAC à la base de Shayrat », a annoncé le responsable.

Dans la nuit du 6 au 7 avril, les États-Unis ont lancé 59 missiles de croisière Tomahawk sur la base aérienne syrienne de Shayrat, indiquant agir en représailles à la récente attaque chimique d'Idlib imputée par l'Occident aux forces armées syriennes. Selon Damas, l'attaque a fait dix victimes parmi les militaires et neuf morts parmi les civils, causant également d'importantes destructions sur le site.

Moscou a qualifié l'attaque US contre la base militaire syrienne d'agression contre un État souverain, tout en soulignant qu'aucune enquête n'avait été menée suite à l'incident de Khan Cheikhoun pour en établir les coupables. Au Conseil de sécurité de l'Onu, la Russie a opposé son veto au projet de résolution occidentale imputant l'attaque chimique au gouvernement de Damas.

