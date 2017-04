Washington dépêche un destroyer lance-missiles en mer de Chine méridionale

Sur fond de tensions liées au risque de nouveaux tests nucléaires par Pyongyang, les États-Unis ont envoyé leur destroyer USS Stethem en mer de Chine méridionale, a annoncé le service de presse de la Marine américaine.

« Le destroyer lance-missiles Stethem, déployé à Yokosuka (Japon), procède à des opérations de routine en mer de Chine méridionale », est-il indiqué.

Comme le précise dans le communiqué Robert Kline, représentant de la Marine, cette mission permettra à l'équipage d'acquérir une riche expérience de travail dans des régions clés.

Plus tôt, nous avons appris que les États-Unis avaient envoyé vers la péninsule de Corée un groupe aéronaval conduit par le porte-avions Carl Vinson.

La chaîne de télévision NBC, citant une source dans le renseignement américain, a déclaré jeudi que Washington était prêt à effectuer une « frappe préventive par des moyens conventionnels » contre la Corée du Nord.

Selon les données du renseignement sud-coréen, le prochain essai nucléaire de Pyongyang est prévu pour le 15 avril, le jour du 105e anniversaire de la naissance du premier dirigeant nord-coréen, Kim Il-sung.

Pyongyang a promis de riposter en frappant les bases militaires américaines au Japon et en Corée du Sud, ainsi que la résidence présidentielle à Séoul en cas d'agression provenant des États-Unis.

