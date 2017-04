Washington redoute plus les cyberattaques de Pyongyang qu'une frappe nucléaire

Une cyberattaque de la Corée du Nord présente une menace beaucoup plus élevée pour les États-Unis qu'une frappe nucléaire de Pyongyang, a déclaré le secrétaire américain à la Sécurité intérieure John Kelly.

« Dans le cas de la Corée du Nord, vous savez, je ne pense pas qu'une frappe de missiles contre les États-Unis soit possible. Mais il existe bien sûr une menace dans le cyberespace », a indiqué le ministre, cité par la chaîne NBC.

Le vice-maréchal de l'Armée populaire nord-coréenne Choe Ryong-Hae a antérieurement déclaré que son pays était prêt à un conflit nucléaire et à une guerre totale avec les États-Unis.

Samedi, des unités militaires ont défilé à Pyongyang dans le cadre d'une démonstration de force du régime nord-coréen à l'occasion du 105e anniversaire de la naissance du fondateur de la Corée du Nord Kim Il-sung, alors qu'un porte-avions américain faisait route vers la péninsule coréenne. Les tensions montent entre Washington et Pyongyang depuis plusieurs mois, la Corée du Nord développant son programme nucléaire malgré les menaces du président américain Donald Trump qui promet de « traiter » le « problème » nord-coréen.

