La Corée du Nord répondra à une «attaque nucléaire par une attaque nucléaire»

Alors que le porte-avions américain Carl Vinson, le destroyer Stethem et une « armada » de l'US Navy font route vers la péninsule coréenne, la Corée du Nord s'apprête à prendre des mesures décisives.

S'exprimant avant le début du défilé militaire organisé à Pyongyang à l'occasion du 105e anniversaire de Kim Il-sung, premier dirigeant nord-coréen, le vice-maréchal de l'Armée populaire nord-coréenne Choe Ryong-Hae a promis que son pays était prêt à un conflit nucléaire et à une guerre totale avec les États-Unis.

« Nous sommes prêts à répondre à une guerre totale par une guerre totale, et nous sommes prêts à répliquer à toute attaque nucléaire par une attaque nucléaire à notre façon », insisté M. Choe.

Lors du défilé de samedi, Pyongyang a dévoilé pour la première fois des missiles mer-sol balistiques stratégiques (MSBS). Selon les estimations des journalistes étrangers invités à assister à l'événement, il s'agit de missiles KN-15, également connus sous le nom Pukguksong-2.

The Pukguksong-2 missile launch tube from February's missile launch pic.twitter.com/Zmy9NGmk8V — NK NEWS (@nknewsorg) 15 апреля 2017 г.

Décrit comme « nucléaire », le premier vol d'essai de Pukguksong-2 a eu lieu le 12 février 2017, annonce Yonhap, précisant que le dirigeant Kim Jong-un avait supervisé le test.

Plus tôt, les États-Unis ont envoyé vers la péninsule de Corée un groupe aéronaval conduit par le porte-avions Carl Vinson.

© AFP 2017 Jung Yeon-Je Quand les USA envisageaient de reconnaître la Corée du Nord puissance nucléaire

La chaîne de télévision NBC, citant une source dans le renseignement américain, a déclaré jeudi que Washington était prêt à effectuer une « frappe préventive par des moyens conventionnels » contre la Corée du Nord.

Selon les données du renseignement sud-coréen, le prochain essai nucléaire de Pyongyang est prévu pour le 15 avril, le jour du 105e anniversaire de la naissance du premier dirigeant nord-coréen, Kim Il-sung.

Pyongyang a promis de riposter en frappant les bases militaires américaines au Japon et en Corée du Sud, ainsi que la résidence présidentielle à Séoul en cas d'agression provenant des États-Unis.

